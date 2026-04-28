【モデルプレス＝2026/04/28】元NMB48でモデルの吉田朱里が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。生後3ヶ月を迎えた娘の月齢フォトを公開した。【写真】第1子出産の29歳元NMB「天使」ギャルピース中の娘公開◆吉田朱里、娘の生後3ヶ月フォト披露吉田は「先日3ヶ月を迎えたので 今月も月齢フォト」と記し、娘のソロショットを投稿。「今月はギャルピースしてくれました 笑」とレースのボンネットとベビードレスを身につけ、