【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの神田うのが4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。パスタの簡単レシピ動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】51歳美人タレント「ワンパンとは思えないクオリティ」彩り豊かな手作りクリームパスタ◆神田うの、ワンパンパスタレシピ公開神田は「もう最近パスタはワンパンでしか作らないよー」「今回はクリームパスタ」とコメントを添え、動画を投稿。「テキトーレシピ」として、玉