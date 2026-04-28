ゴールデンウイークの交通機関の予約状況と、道路の渋滞予測です。まずは、空の便です。福岡空港を出発する便は、全日空・日本航空ともに5月2日がピークとなっています。鉄道です。山陽新幹線、九州新幹線、在来線特急ともに下りのピークは5月2日、上りのピークは5月5日の見込みです。続いて、高速道路です。NEXCO西日本によりますと、九州道の下りは、5月2日に筑紫野IC付近で最大35キロ、山川PA付