農業の労働力不足の解消と生産基盤の維持拡大を目指してJA全農山形が27日、農業を中心に人材支援を行う企業と連携協定を結びました。JA全農山形と協定を結んだのは、農業を中心とした人材支援事業を行っている人材支援会社「そうしんアグリ」です。全農山形は、農家から依頼のあった農作業依頼を取りまとめて「そうしんアグリ」に連絡します。依頼を受けたそうしんアグリは、従業員やアルバイトを募集して派遣します。中でも高所作