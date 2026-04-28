◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）女優の前田敦子が始球式を行った。背番号９の巨人のユニホームを身にまとい登場。「さっきいっぱい練習させていただいたら肩が痛くなったんですけど、楽しく全力で投げたいと思っております」と話していた中、左腕から投じられた球はバウンドしながら捕手のミットに収まった。スタンドの観衆からは大きな拍手を送られた。始球式前には選手、監督、コーチのプロデュー