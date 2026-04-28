タレントで小説家の宮田愛萌（まなも）が２８日、ブックファースト新宿店で自身の写真展「＃６Ｅ０３０４」（２９日まで同所で開催）取材会を行った。宮田愛萌写真集制作プロジェクト「＃６Ｅ０３０４」は、写真集が月額制で毎月自宅に届けられるサービスで、使用される写真は完全撮り下ろしとなっている。１周年を迎えた同プロジェクトに対し、「１２冊並んでるのを見ると、いっぱい撮ってもらったなぁと思ってうれしいです」