足枕「アシモッチ」を企画・製造・販売する株式会社ラキスプリードは、毎年母の日に母親にプレゼントを贈っている２０代〜３０代の男女・３３１人を対象に「母の日のプレゼント選びのポイントに関する調査」を実施した。毎年母の日にプレゼントを贈っている人が、贈ったことがあるプレゼントの種類のトップ３は、１位「お菓子・スイーツ」５５．９％、２位「花・フラワーギフト」４４．７％、３位「食事・グルメ」３７．８％。