お笑いコンビ・天才ピアニストが、奈良県の吉野にある「KITO FOREST MARKET SHIMOICHI（キト フォレストマーケット シモイチ）」へ！そこで出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。 KITOは、廃校になった小学校をリノベーションして2024年にオープンした体験型複合施設。元体育館を利用した遊び場や、日本唯一の３COINSのサスティナブルショップ・3COINS TUDUKU STOREをはじ