お笑いタレントやす子（27）が、27日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。好感度を維持するためにやっていることを明かした。この日のテーマは「芸人と好感度の代償SP」で、街で人の目が気になるかを聞かれると、やす子は「信号とか人がたくさんいる時、手をあげて渡ります。コンビニでも具なしのおにぎりと、具ありのおにぎりがあったら具なしを選びます」と明かした。するとMCの千鳥・大悟が「そ