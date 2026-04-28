サンフランシスコ平和条約が発効した「屈辱の日」に、那覇市で開かれた集会に参加した人たち＝28日午後日本が戦後、主権を回復した1952年のサンフランシスコ平和条約発効から74年を迎えた28日、那覇市で過重な基地負担の解消を求める集会が開かれた。沖縄では本土と切り離された「屈辱の日」と呼ぶ。県庁前に集まった参加者は「主権がないがしろの状況が続いている」などと訴えた。主催した「沖縄平和運動センター」の岸本喬事