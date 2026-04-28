SEVENTEEN（セブンティーン）のユニット「C×M」が、初のデュオライブツアーで、17万人を動員した。韓国メディアOSENは28日、「なんと17万人…K−POP代表のアイコニックデュオとして圧倒的なパワーを証明した」のタイトルで伝えた。S.COUPS（エスクプス）とMINGYU（ミンギュ）が結成したユニットで、24〜26日の3日間、台湾・高雄アリーナで開催された「C×M DOUBLE UP LIVE PARTY」でツアーの幕を閉じた。当初、高雄公演は2回で企