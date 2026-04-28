お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が体調不良のため当面の間、休養に専念すると28日、所属事務所「ホリプロコム」の公式ホームページで発表された。日本テレビはコンビで出演する「沸騰ワード10」は「5月1日の放送からお休みされます」とし、今後の対応については「休養明け、また収録に参加していただきます」とした。また、個人で出演し、Snow Man佐久間大介とMCを務める冠番組「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」につ