◇MLB ドジャース 5×-4 マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が今季6度目の先発登板で、今季最短となる5回4失点で降板。87球を投げ、5安打1本塁打4奪三振4四球の内容でした。それでも打線が終盤に粘りを見せ、9回にカイル・タッカー選手のタイムリーヒットでサヨナラ勝ち。チームは接戦をものにしました。試合後、山本投手は「今日はチームメートのおかげで試合に勝てたので本当に感謝してい