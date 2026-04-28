焼肉の和民では、2026年4月29日の1日限定で、「肉（29）の日」にちなんだ特別セールを開催します。何皿でも注文OK！4月29日の「肉（29）の日」にちなんで、看板メニュー2品を対象に、1日限定の特別セールが開催されます。焼肉の和民自慢の「ワタミカルビ（中サイズ）」が、値段はそのままで通常よりも29％も増量。さらに、黒毛和牛を使った「ワタミ上カルビ」は、通常1皿877円が29％オフの622円とお得価格になります。2品とも注文