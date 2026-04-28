由利本荘市の自宅でおととし、同居する姉を包丁で刺して殺害した罪に問われている男の控訴審で判決が言い渡されました。仙台高等裁判所秋田支部は、一審の懲役12年の判決を支持し被告の控訴を棄却しました。判決を言い渡されたのは、由利本荘市の無職、齋藤紘一被告、33歳です。起訴状などによりますと齋藤被告はおととし3月、自宅で同居する姉の胸や背中、合わせて40か所を包丁で殺意を持って突き刺し殺害した、殺人の罪に問われ