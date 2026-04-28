aespaが『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』を開催した。昨年秋に日本の4都市を巡回したツアーのアンコールとして開催した今回の公演は、京セラドーム大阪2DAYSとあわせて計17万人を動員。さらに充実したセットリストと華麗なステージングを通して、グループの成長ぶりと輝かしい未来を見た者も多かったに違いない。本稿ではファイナルとなる4