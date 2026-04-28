4月28日（現地時間27日）「NBAプレーオフ2026」ウエスタンカンファレンスのファーストラウンド第4戦で、連覇を狙うオクラホマシティ・サンダーがフェニックス・サンズを131－122で退け、4連勝のスウィープでシリーズを突破しカンファレンス・セミファイナルへ駒を進めた。 今シーズンもMVP候補に名を連ねるシェイ・ギルジャス・アレクサンダーを筆頭に、チーム全体