5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、『進撃の巨人』の作者・諫山創が描き下ろしたインスパイア・アートが公開された。 参考：ルークやダース・ベイダーも登場『マンダロリアン・アンド・グローグー』レガシー映像公開 本作の舞台は、ダース・ベイダーの死後、帝国軍の残党がのさ