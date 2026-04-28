5月29日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開される『KEEPER／キーパー』の本予告と本ポスターが公開された。 参考：カンヌ＆アカデミー賞でも快進撃映画会社「NEON」とNYに向けられる熱い眼差し 本作は、2024年に公開され、全米のみならず日本でも大きな反響を呼んだ『ロングレッグス』のオズグッド・パーキンス監督と、『センチメンタル・バリュー』『しあわせな