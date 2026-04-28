5月26日より放送がスタートする、伊藤健太郎と寛一郎がW主演を務めるMBS／TBSドラマイズム100日後に別れる僕と彼』の追加キャストとして、山田健人、野村麻純、竹中直人、光宗薫、工藤阿須加の出演が決定。あわせてポスタービジュアルが公開された。 参考：伊藤健太郎×寛一郎W主演で『100日後に別れる僕と彼』ドラマ化鳴海唯がディレクター役に 本作は、テレビドラマ化、映画化もされた『彼女が好きな