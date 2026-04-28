日銀が２８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円５２～５４銭と前日に比べ２９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８６円６３～６７銭と同３５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６９９～００ドルと同０．００４３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS