今晩から３０日にかけての外国為替市場のドル円相場は、２９日に予定されるパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見が影響しそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円５０銭～１６１円００銭。 ＦＲＢは２８～２９日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開く。政策金利は据え置かれる見通しだが、中東情勢の混迷を受けた物価高への警戒感が強まるなか、どのような金融政策の見通しを示すかが焦点。パウ