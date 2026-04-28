シンポは２８日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環として、同社の取締役で創業家の山田清久氏が代表を務めるヤマタケ総業（名古屋市名東区）がＳＨＩＮＰＯに対し、非公開化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１７００円。 買付予定数の下限は１７１万９５０株で、上限は設定しない。買付期間は４月３０日から６月１５日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを