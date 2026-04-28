room6および密輸水産は、オムニバス・アドベンチャー『ショートショートフィクションズ』の体験版を、Steamにて4月27日より配信開始した。 【画像あり】3つの短編ゲームを1つの物語でつなげる 本作は、3つの短編ゲームを1つの物語でつなぐオムニバス・アドベンチャーだ。 SNSで話題となった『DON'T SAY YES』『TO:NORTH』の完全移植版に加え、書き下ろしの新作ショートゲ}