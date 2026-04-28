株式会社映像嵐は、Viltroxの交換レンズ「AF 55mm F1.8 EVO」を4月28日（火）に発売した。希望小売価格は8万3,000円。ソニーEとニコンZマウント用をラインアップする。 35mmフルサイズのイメージセンサーに対応したAF単焦点レンズ。描写性能、機動力、価格のバランスを最適化したという「EVO」シリーズに属する。同日には同じEVOシリーズのAF 35mm F1.8 II EVO」が発売済み。 光学系には、