Nextorage株式会社は、4月30日（木）9時00分からAmazonで開催される「ゴールデンウィークスマイルSALE」に参加。メモリーカードやカードリーダーを含む対象製品を特別価格で販売する。期間は5月3日（日）23時59分まで。 今回のセールでは、次世代規格CFexpress 4.0に対応したCFexpress Type Bメモリーカード「NX-B2PROシリーズ」や、動画撮影に最適なVPG40