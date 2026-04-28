北中米ワールドカップ出場各国のユニホームを着た“ワンちゃん”のショットが話題だ。スポーツブランドのアディダスは４月27日、公式Xで北中米ワールドカップ出場各国のユニホームを着用したペットたちのキュートな写真を投稿した。なかでも注目を集めているのが、サッカー日本代表のユニホームに身を包んだ柴犬のショットだ。凛とした佇まいと愛らしい表情のギャップが絶妙で、一目見た瞬間に思わず頬が緩む一枚となってい