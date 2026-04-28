【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ひとりで音楽を作ってきたのが、だんだん関わる人が増えていって『音楽は一人で作ることじゃない、人と作るものだ』と思うようになった。そんな心境の変化を表現したアレンジ」（jo0ji） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。4月はシンガーソングライター・jo0jiが担当MCとして