【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが2025年12月から2026年2月にかけて3都市で開催したアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』の模様を収めたDVD＆Blu-rayが、7月22日にリリースされることが発表となった。 ■M!LKアリーナツアーのファイナル公演を収録 本作には、2025年12月6日・7日の兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、2026年1月17日・1