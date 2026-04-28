【その他の画像・動画等を元記事で観る】 asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」を収録したCDシングルを6月10日に発売することが決定。アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルと、全国各店舗での購入特典も発表された。 ■アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルも解禁 本シングルはCD＋Blu-rayの2枚組仕様。CDには「あわ」を含む全3曲が収録され、Blu