日経平均株価 始値60531.78 高値60634.66 安値59701.84 大引け59917.46(前日比 -619.90 、 -1.02％ ) 売買高26億7810万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆4819億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日ぶり反落、半導体主力株の一角に利食い ２．日銀決定会合は予想通り現状維持も早期利上げ思