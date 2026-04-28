インディゲーム制作・販売サークル「ほんわかふわふわ」は、4月27日よりPC（Steam）向けソフト「伝える情報 伝わる情報」の無料配信を開始しました。本作は、インターン生のプレイヤーが生放送対談番組のMCへカンペ出しを行うという、ユニークな設定の「サイコロトーク番組指示出し掌編AVG」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■内定獲得を目指して不安定なMCをサポートプレイヤーはテレビ番組のインタ