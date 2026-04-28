長崎市の市道で28日午後、車とバイクが衝突。 バイクの運転手が意識不明の重体となっています。 （栗山真乙アナウンサー） 「車の前方部分がへこんでいて、フロントガラスにひびが入っていることから、事故の衝撃の強さが伝わります」 28日午後3時半前、長崎市蚊焼町の交差点で市道を直進していた軽乗用車と反対車線から右折していた原付バイクが衝突しました。 この事故で原付バイクを運転