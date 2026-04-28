この記事をまとめると ■新型ホンダCR-Vはミニマルであることと機能性を重視したデザインに刷新された ■水平基調のキャラクターラインやAピラー位置などで運転しやすさも向上している ■国や地域によって異なる市場のニーズを両立するためのデザインがなされている 新型CR-Vのデザインの狙いとは グローバル化を進めるなかで、日本市場での存在感が薄まりつつあったホンダのCR-V。しかし、新型となる6代目は「感動CR-V」をコン