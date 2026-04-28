文具およびキャラクターグッズなどを手がけるサンスター文具（東京都台東区）は、アニメ「機動戦士ガンダム」の登場キャラクター「シャア・アズナブル」がモチーフの「機動戦士ガンダム×セーラー万年筆万年筆シャア・アズナブル仕様」の予約受付を、2026年4月23日から通販サイト「プレミアムバンダイ」ではじめた。発送は10月以降順次の予定。インクは専用に調合したオリジナル同作に登場する"赤い彗星"シャア・アズナブルが