あっせん収賄などの罪に問われた韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希被告に対し、ソウル高裁は懲役1年8カ月とした一審判決を上回る懲役4年とする判決を言い渡しました。【映像】頭を下げる金建希被告の様子金建希被告は、旧統一教会の元幹部からブランド品を不正に受け取ったあっせん収賄など3つの罪に問われ、一審判決では懲役1年8カ月が言い渡されていました。きょうの控訴審判決でソウル高裁は、金被告が知人の経営する会社