28日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎に所属する山田二千華が、5月4日（月・祝）にバンテリンドーム ナゴヤで行われるプロ野球中日ドラゴンズ対阪神タイガース戦で始球式を務めることが発表された。J SPORTS公式サイトが伝えている。 山田は愛知県豊田市出身で、中学3年生の時、愛知県代表として全国都道府県対抗中学大会（JOC杯）に出場。その後、県内の豊橋中央