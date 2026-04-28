お笑いコンビ・アキナの山名文和が、自身初のエッセイ『しあわせは小走りでやって来る』（ヨシモトブックス）を6月9日に刊行することが決定。4月27日より予約受付が始まった。【画像】アキナ・山名文和『しあわせは小走りでやって来る』味のあるイラスト「やさしく生きようとして、うまくいかなかった。そんなぼくを連れ出したのは、一匹の保護犬だった」保護犬・柴犬の「おまめ」との暮らしや日々の散歩を通して感じたこと