アメリカからの訪日観光客が過去最多となる中、ドジャースタジアムでは日本文化を讃えるイベントが行われ、多くのファンで賑わいました。【映像】大興奮のドジャースファンらの様子力石大輔リポ「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイトに合わせ特別なユニフォームを配布。桜の花のほか現地の人にも人気の富士山があしらわれる」地元ファン「素晴らしいデザインよ！日本旅行を計画していて持っていくわ！」大谷選手らの活躍で日本へ