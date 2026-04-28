実業家西村博之氏（ひろゆき、49）が28日、「UP−T×AKB48 Group新CM発表会」に登壇した。AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48の国内6つの48グループから各5人が出席し、合計30人が集結。近年では珍しい、一堂に会する機会となった。ひろゆき氏はNMB48塩月希依音（20）から「アイドルで生き残るためには？」という質問を受けると「逃げ足」と回答した。「危険察知能力、やばい人から距離を取ること。この仕事はやっちゃい