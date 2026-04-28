松阪競輪のPR隊が28日、スポニチ名古屋オフィスを訪れ、5月9日から12日まで行われる「アクアリッズカップG3ナイター」をあぴーるした。若手機動型が集結しスピードレースを展開してくれそう。今年は2月の小松島、3月の伊東、前橋とF1で3Vをマークしている木村皆斗（24＝茨城・119期）、今月の武雄記念で決勝進出した谷内健太（25＝京都・125期）、調子を上げている村田祐樹（27＝富山）と真鍋智寛（27＝愛媛）の121期コンビも