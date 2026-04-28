◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月28日、東京ドーム）巨人の則本昂大投手、広島の床田寛樹投手ともにいまだ今季初勝利を挙げられていません。特に、則本投手は防御率1.50という素晴らしい数字を残しながらも白星に恵まれておらず、巨人打線の早い回での奮起が期待されるところです。解説は高橋由伸さん。そして現役引退後、初めて長野久義さんがゲストコメンタリーとして出演します。高橋さんは大学の侍ジャパン代表だった平