インドネシアの首都ジャカルタ近郊で止まっていた列車に別の列車が追突し、少なくとも14人が死亡、80人以上がけがをしました。【映像】追突された列車（騒然とする現場の様子も）現地メディアによりますと、ジャカルタ近郊のブカシで27日夜、通勤列車が踏切でタクシーと接触し立ち往生していたところに後続の長距離列車が追突しました。列車を運行する国営鉄道クレタ・アピ・インドネシアは、この事故で少なくとも14人が死亡