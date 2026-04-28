モデルで女優のトリンドル玲奈（34）が28日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。憧れの女優を明かした。トリンドルは「共演して影響を受けた俳優」について聞かれると「私は多部未華子さんの声が好きで」と告白。「かわいい。すてきですよね。どこからその声が出るんだろうとずっと見てたんですけど」と語り、「常にあの声だから。かわいいなと思って。すてきだなと思って」とうっとりし