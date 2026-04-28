ゴールデンウィーク中、富士山周辺に遊びに行く人も多いかもしれません。山開き前の今の時期に注意したいのが、「スラッシュ雪崩」と呼ばれる富士山特有の災害です。山開き前にも訪れることができる5合目付近にも押し寄せる恐れがあるというスラッシュ雪崩。現場を取材すると、その爪痕が残されていました。いよいよゴールデンウィーク、日本一の山・富士山周辺も多くの観光客でにぎわっています。ふもとから5合目を結ぶ有料道路の