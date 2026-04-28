上方落語協会の次期会長候補者選挙が28日、大阪市の天満天神繁昌亭で行われた。18年に勇退を宣言した前会長の桂文枝（83）と接戦の末に、現会長の笑福亭仁智（73）が候補者に選ばれた。任期は2年。5月下旬に行われる理事会で正式に承認される見通しで、会長職は5期目を迎える。候補者選挙は約280人を擁する上方落語協会の会員によって非公開で行われた。出席者によると、接戦で仁智が選ばれたという。選挙は約1時間半行われ、仁智