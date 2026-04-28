巨人・川相昌弘コーチ（６１）が２８日の試合前練習中、左側頭部に打球が当たるアクシデントに見舞われた。球団は川相コーチについて、都内の病院で検査を受け、左側頭部打撲と診断されたことを発表した。一塁側のゲージ付近でノックを打っていた川相コーチの左側頭部に、ゲージに当たってはね返った打球が当たった。川相コーチは球団スタッフに付き添われながら、自分の足でベンチへ向かった。その際、意識はあり、球団スタ