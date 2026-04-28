ロッテの西野勇士が29日の楽天戦に先発する。西野は球団を通じて「ファームでの試合にも投げて調整できているので感覚は悪くないと思います。しっかりゲームを作れるように頑張ります」とコメント。西野は25日のハヤテ戦に先発し、2回・29球を無失点に抑えている。