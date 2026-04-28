Tシャツ1枚だと、なんだかコーデが寂しい……そんなときに役立つのが、さっと1枚重ねるだけで華やかになれるキャミソールやベスト。【しまむら】なら税抜990円でも手に入るから、気軽に取り入れることができそうです。もちろんただプチプラなだけではなく、シルエットやデザインで高見えを狙えるアイテムが揃っている様子。季節の変わり目にも役立ちそうなキャミ & ベストを、ぜひチェックしてみて。 揺れるフォ