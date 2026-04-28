26日のフランスG1ガネー賞フランス競馬のG1・ガネー賞が26日、パリロンシャン芝2100メートルで行われ、昨年のG1・凱旋門賞を制したダリズ（牡4）が完勝した。驚異的な上がり3Fのタイムに、日本のファンに戦慄が走った。昨年の凱旋門賞馬が圧倒的なパフォーマンスを披露した。スローペースで流れたレースで、直線で末脚全開。ライバルを寄せ付けず、圧勝を飾った。主催のフランスギャロはレース後、トラッキングレポートを公